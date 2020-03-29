بالصور- بدء سريان حظر التجوال في اليوم الخامس

4 دقائق زمن التقاطر.. توجيهات عاجلة من وزير النقل للقضاء على ازدحام

شاهد كورنيش النيل قبل ساعات من تطبيق حظر التجوال (صور)

تصوير- محمد حسام الدين وإسلام فاروق ونادر نبيل:

خلت معظم الشوارع من المواطنين، مع بدء سريان حظر التجوال، في القاهرة والجيزة.

وأظهرت صور التقطتها عدسة "مصراوي"، خلو شارع المعز لدين الله الفاطمي، في القاهرة الإسلامية، من المواطنين، بالإضافة إلى إغلاق المحال التجارية.

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