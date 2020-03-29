السيسي يوجه بزيادة بدل المهن الطبية 75%



كتب- محمد سامي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% وإنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية، صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والصحة والسكان، بحضور مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ومدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة".

وتناول الاجتماع متابعة الموقف على مستوى الدولة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد".



وأعرب الرئيس عن التقدير لكافة العاملين في القطاع الصحي في مصر، والذين يتصدرون جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا".