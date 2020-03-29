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"القوى العاملة": وفاة مصري طبيعيًا في إيطاليا ودفنه غدًا بمقابر المسلمين

05:22 م الأحد 29 مارس 2020
"القوى العاملة": وفاة مصري طبيعيًا في إيطاليا ودفنه غدًا بمقابر المسلمين

وزير القوى العاملة محمد سعفان

كتب- يوسف عفيفي:

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا، بمتابعة مستحقات أسرة المصري المتوفى هناك "صلاح حسن عبدالقادر"، مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي.

وتلقى الوزير تقريرًا من المستشار العمالي بميلانو مجدي حسنين، أشار فيه إلى أن "صلاح" توفى وفاة طبيعية وسيتم دفنه غدًا الاثنين في مقابر المسلمين في ريد جو اميليا، منوهًا إلى أنه جاري التواصل مع شقيقيه "نبيل" و"فتحي" لضمان كامل مستحقاته المالية، حيث سيتم التواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي "الأنبس"، للوقوف عن مدى استحقاق المتوفى معاشًا في حالة سداده أقساط التأمين والمعاشات لكي تستحق أسرته معاشًا كاملًا، بمجرد بدء عمل هيئة التأمينات في الظروف الحالية التي تمر بها إيطاليا بعد وباء فيروس كورونا.

محمد سعفان إيطاليا مقابر المسلمين وفاة مصري القنصلية المصرية بميلانو

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