الصحة تحسم الجدل بشأن استخدام لقاحي الدرن والحصبة للوقاية من كورونا

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان للإعلام، إنه لا يوجد أي سند علمي للأخبار المتداولة بشأن فعالية لقاحي الدرن والحصبة لعلاج فيروس كورونا والوقاية منه.

وأضاف مجاهد في تصريحات صحفية، الأحد: "لا يوجد سند علمي لذلك، وبحسب المنظمات الدولية ومنها منظمة الصحة العالمية فلا يوجد أساس علمي لهذه الأخبار، ولا يمكن ربط هذين الأمرين ببعضهما البعض حتى الوقت الحالي".

يأتي ذلك ردًا على الأنباء التي انتشرت بشأن فعالية لقاحي الدرن والحصبة لعلاج فيروس كورونا والوقاية منه، وهي الأنباء التي استندت إلى ارتفاع نسب الإصابات بكورونا في الدول الأوربية وأمريكا وهي الدول التي ألغت تطعيمات الدرن والحصبة منذ سنوات لعدم وجود إصابات لديها، في الوقت الذي تنخفض نسبة الإصابات في دول أفريقيا لحفاظها على هذه التطعيمات لجميع مواطنيها بشكل إجباري ومن بينها مصر.

وسجلت وزارة الصحة، حتى مساء السبت، 576 حالة إصابة، من بينهم 36 حالة وفاة، فضلا عن تعافي 121 حالة.