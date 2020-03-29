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الكهرباء توضح حقيقة تركيب عدادت كودية للمباني الحاصلة على التيار بشكل مخالف

04:18 م الأحد 29 مارس 2020
الكهرباء توضح حقيقة تركيب عدادت كودية للمباني الحاصلة على التيار بشكل مخالف

عدادت كودية

كتب- محمد صلاح:

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن ما تم نشره مؤخرًا على أحد المواقع الإلكترونية الصحفية بخصوص أهم الشروط الجديدة لتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية، غير صحيح.

وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، عدم صحة هذه المعلومات وأنه سيتم الإعلان عن هذه القواعد بكل شفافية ووضوح حال الانتهاء منها.

وأهابت وزارة الكهرباء، بوسائل الإعلام المختلفة، عدم نشر أي معلومات إلا من مصادرها الرسمية.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين.

عدادت كودية الكهرباء توصيل التيار الكهربائي

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