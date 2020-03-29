لهذه الفئات.. قرار جمهوري بإنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الفضي للهيئة الهندسية

كتب- محمد سامي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2020 بإنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الفضي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ووفقًا للقرار المنشور فى الجريدة الرسمية، تكون الميدالية من طبقة واحدة (فضية) وتلىي في الترتيب الميداليات العسكرية التي صدرت حتى الآن.

وتُمنح الميدالية الجديدة للضباط بجميع فئاتهم وضباط الصف والجنود والعاملين المدنيين بالهيئة الموجودين بالخدمة.

كما تُمنح لرؤساء الهيئة ومديري الإدارات التابعة لها السابقين الموجودين على قيد الحياة أو لاسم من توفى منهم.​