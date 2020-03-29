تشمل مبادرة "المركزي" لدعم السياحة.. 4 قرارات مهمة في اجتماع "الغرف السياحية"

كتب- يوسف عفيفي:

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، اجتماعًا من خلال الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة آليات تنفيذ مبادرة البنك المركزي لمساندة القطاع السياحي والعاملين به.

وحسب بيان اليوم، تطرقت المناقشات إلى الإجراءات الوقائية التي اتخذها الاتحاد، وتضمنت إنشاء قناة على "يوتيوب" تبث مناهج التدريب على 6 مواد مقررة ضمن التدريب الذي يقدمه الاتحاد من خلال تنفيذه المشروع الذي يموله الاتحاد الأوروبي ووزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية، في إطار برنامج إصلاح التعليم والتدريب الفني.

ومن المقرر أن تكون هذه القناة نواة لمشروع تدريب تفاعلي أكبر وأشمل مستقبلًا يسهم في مشروع التدريب عن بُعد؛ الذي يأمل الاتحاد في تنفيذه قريبًا.

وقرر الاجتماع تعليق التدريب بالمركز المصري للقيادة الآمنة لمدة أسبوعَين، عملًا بتوجيهات الدولة والإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس "كوفيد-١٩"، وكذا استمرار عمل موظفي الاتحاد والغرف من خلال التقنيات الرقمية ووسائل التواصل المتعددة المتاحة.

وكان الاتحاد قد تقدم، الأسبوع الماضي، بدراسة كاملة وحزمة طلبات القطاع كما وردت من الغرف المعنية الممثلة للأنشطة السياحية المختلفة، وتم عرض هذه الطلبات ومناقشتها في اللقاء الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، في حضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ورئيس الاتحاد ورؤساء الغرف السياحية.

وقال أحمد الوصيف، خلال اجتماع المجلس، إن الحكومة قد أبدت دعمها ومساندتها التامة للقطاع السياحي، مع إعطاء الأولوية في الإجراءات المنتظر اتخاذها قريبًا بشكل أساسي للعاملين والحفاظ عليهم، ومن المؤكد سرعة البت في طلبات القطاع؛ ما سيؤدي إلى حالة من الطمأنينة للعاملين به.

وتطرق الأعضاء، خلال اجتماعات المجلس المنعقد بشكل يومي منذ بداية الأزمة الشهر الماضي، إلى الآثار المترتبة على القطاع السياحي الذي يعد من أكثر القطاعات تضررًا؛ لا سيما في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة سواء داخليًّا كمنع السياحة الداخلية وإغلاق المطاعم وغيرهما، أو خارجيًّا كتعليق حركة الطيران من كل الأسواق المصدرة للسياحة، مؤكدين أنه رغم ثقل آثار هذه الإجراءات على القطاع؛ فإن الالتزام بها حرفيًّا يعد مطلبًا تأسيسيًّا لضمان صحة المواطنين، معربين عن أملهم في زوال هذه الأزمة وسرعة تعافي هذا القطاع الحيوي.