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"الصحة يعني نظافة".. كليب لمجلة نور للأطفال لمواجهة فيروس كورونا

02:30 م الأحد 29 مارس 2020
"الصحة يعني نظافة".. كليب لمجلة نور للأطفال لمواجهة فيروس كورونا

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف

كتب - محمود مصطفى:

أنتجت مجلة نور للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، أغنية توعوية جديدة بعنوان "الصحة يعني نظافة"، ضمن دورها التنويري والتوعوي في مكافحة فيروس كورونا، ونشر الوعي الصحي لدي الأطفال .

وجاءت كلماتها "الصحة يعني نضافة، نضافتي تبقى صحة، الصحة يعني نضافة، ومهما كان الفيروس اتغلب عليه ببساطة، حبعد عن أى زحمة، وقعادي ببيتي شطاره، لا حاسلم ولا ابوس، أحيي بضحكة ولطافه"

وأوضحت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، في بيان لها الأحد، أن الأغنية من تأليف الشاعر عبد المنعم حسين، وغناء الطفلة منى إبراهيم، وألحان الفنان إبراهيم أحمد، ورسوم الفنان إبراهيم عمرو، ومن تنفيذ وإخراج الفنان محمد ربيع، ويأتي ذلك تحت إشراف عام للدكتورة نهى عباس رئيس تحرير المجلة.

المنظمة العالمية لخريجى الأزهر مجلة نور للأطفال فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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