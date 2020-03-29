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القاهرة: إزالة منطقة عشوائية أعلى نفق الزعفران بالوايلي لإنشاء محور مروري جديد

02:21 م الأحد 29 مارس 2020
القاهرة: إزالة منطقة عشوائية أعلى نفق الزعفران بالوايلي لإنشاء محور مروري جديد

خالد عبدالعال

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم الأحد، بدء إزالة المنطقة العشوائية أعلى نفق الزعفران بالوايلي.

وقال المحافظ، إن ذلك يأتي في إطار استكمال المحور المروري القادم من روكسي حتى رمسيس مرورًا بشارع المقريزي وهو المحور الموازي لمحور الخليفة المأمون وشارع لطفي السيد.

كما يأتي ذلك في إطار تنفيذ محافظة القاهرة لخطة خلق محاور جديدة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة.

خالد عبدالعال نفق الزعفران إزالة منطقة عشوائية إنشاء محور مروري

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