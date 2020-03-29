لمساندة مَن أُصيبوا في رزقهم.. برلماني يطالب رجال الأعمال بدعم مبادرات الحكومة

كتب- أحمد علي:

دعا البرلماني طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، رجال الأعمال، إلى دعم مبادرات الحكومة في اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، موضحًا أن دور رجال الأعمال وأصحاب المصانع، في حالة انتشار الوباء، هو تأمين العمال صحيًّا، إضافة إلى تحمُّل رواتب العمالة كاملةً دون أي خصم أو منع أو فصل للموظفين مهما اشتدت الأزمة؛ حتى لو توقف العمل بالمصانع لفترة، واحتفاظهم بالموظفين والعمالة في ظل الأزمة.

وقال متولي: "إننا في أزمة كبيرة، والاقتصاد المصري أُصيب مثل كل دول العالم، سيكون تأثيرها علينا وعلى دول العالم الفقيرة أكبر، وهناك ملايين الفقراء المصريين الذين فقدوا عملهم أو انخفض دخلهم بشدة؛ خصوصًا مَن يعملون في قطاع السياحة والفنادق، فقد توقف هذا القطاع عن العمل تمامًا، وفي أغلب الأحوال تم تسريح العاملين، وكثير منهم لن يتقاضى راتبه وهو غير مؤمَّن عليه، وليس له تأمين صحي. وهناك كثير من العمال باليومية في مصر، ولا أحد يعرف عددهم بدقة؛ ولكنهم عدة ملايين.. وكذلك العاملين في السينما والمسرح والأنشطة الثقافية كافة، وتوقف الطيران والأسواق الحرة سوف يؤدي إلى بطالة مؤقتة للآلاف، تشمل العاملين في المطارات والأسواق والمطاعم وخطوط المواصلات المؤدية إلى المطارات".

وتابع النائب بأن الدولة والقطاع الخاص كلاهما مسؤول مسؤولية تضامنية. ورغم أن الدولة المصرية أقرت حزمة كبيرة من الإجراءات التي تساعد هذه الشرائح على مواجهة الأعباء المترتبة على الفيروس؛ فإن الدور سيظل منقوصًا ما لم يتكاتف رجال الأعمال مع الدولة ويقومون بدور هو في حكم الفرض عليهم؛ لمساندة هؤلاء الذين أصيبوا في رزقهم، مضيفًا أن مشاركة رجال الأعمال ونجوم المجتمع في المسؤولية الاجتماعية تجاه بلدهم تنعكس بالإيجاب على نفوس أفراد المجتمع كافة.​