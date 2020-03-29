أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

لتصحيح دور الأسرة وإعلاء منظومة القيم.. جامعة الأزهر تطلق مبادرة "اكتشف بيتك"

12:09 م الأحد 29 مارس 2020
لتصحيح دور الأسرة وإعلاء منظومة القيم.. جامعة الأزهر تطلق مبادرة "اكتشف بيتك"

جامعة الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

دشنت جامعة الأزهر مبادرة اجتماعية "اكتشف بيتك"، ترسيخا لدورها ورسالتها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن المبادرة تعلي من القيم الغائبة، في ظل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل البعض في نشر وترويج الشائعات والأكاذيب بهدف نشر الفتن، والتي قد يشارك فيها بعض أبناء الوطن دون وعي وإدراك لخطورة هذا الأمر.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن الشائعات من أخطر الوسائل الحديثة التي تستخدم في هدم الدول الوطنية، لافتا الى أن الهدف من المبادرة هو تصحيح دور أفراد الأسرة والبيت المصري، وإعادة النظر في القيم الإنسانية الصحيحة التي تنظم العلاقة بين الأفراد والجماعات.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن المبادرة تستقي القيم المستهدفة من كلام الله عز وجل، وصحيح أحاديث النبي صلى الله وسلم، ويتم تناولها ونشرها بالوسائل المختلفة بهدف التوعية الأسرية والمجتمعية، استكمالا لدور الأزهر الرائد في التعامل مع المشاكل المجتمعية والأسرية.

ولفت عامر إلى أن ذلك يأتي ضمن حرص مؤسسة الأزهر، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وترسيخا لرسالة الجامعة نحو خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جامعة الأزهر تصحيح دور الأسرة مبادرة اكتشف بيتك

الخبر التالى:

المستفيدون من تكافل وكرامة.. 5 فئات محرومة من منحة الـ500 جنيه

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 576

    عدد المصابين

  • 121

    عدد المتعافين

  • 36

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 642238

    عدد المصابين

  • 139540

    عدد المتعافين

  • 29908

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان