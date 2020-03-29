37 درجة في هذه المناطق.. الأرصاد تعلن بيان حالة الطقس لـ72 ساعة مقبلة

كتب - محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية - تفاصيل حالة الطقس على مدار 3 أيام (الأحد – الاثنين – الثلاثاء)، على مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية.

الأحد

يسود طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد.

وتنتشر الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، كما تنشط حركة الرياح على مختلف المناطق تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وحول درجات الحرارة المتوقعة الأحد:

القاهرة الكبرى 24 12

الوجه البحري 24 12

السواحل الشمالية الغربية 23 13

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 22 13

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 26 18

شمال الصعيد 25 12

جنوب الصعيد 28 15

الاثنين

يسود طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارًأ مائل للبرودة ليلًا على جنوب الصعيد.

وتنشط الرياح المعتدلة على مختلف المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة الاثنين:

القاهرة الكبرى 28 15

الوجه البحري 28 14

السواحل الشمالية الغربية 28 15

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 25 15

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 19

شمال الصعيد 31 15

جنوب الصعيد 31 17

الثلاثاء

يسود طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارًا بارد ليلًا على السواحل الشمالية الغربية، معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا على شمال الصعيد، شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا على جنوب الصعيد، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مختلف المناطق.

وحول درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء:

القاهرة الكبرى 29 18

الوجه البحري 29 18

السواحل الشمالية الغربية 21 17

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 26 17

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 29 20

شمال الصعيد 33 19

جنوب الصعيد 37 21​