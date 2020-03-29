"ما أنواع البقوليات التي لم يشملها قرار حظر التصدير؟".. رئيس الحجر الزراعي يُجيب

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن قرار حظر تصدير البقوليات الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة، أمس، لم يشمل 5 أنواع؛ هي: الفول السوداني، والترمس، والعدس، والفاصوليا البيضاء، والفاصوليا الخضراء.

وقال العطار، خلال تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، إن القرار لم يوضح الأنواع؛ لكن سيتم الإعلان عبر منشور يوضح الأنواع المسموح بتصدرها وغير المسموح بتصديرها في أقرب وقت، مشيرًا إلى أنه توجد أنواع لا تُزرع إلا للتصدير، ولا يوجد عليها طلب محلي.

وأوضح رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة أن المصدرين الآن يستكملون باقي شحن التعاقدات القديمة، ويسري التطبيق على الطلبات الجديدة.

وتابع العطار بأن القرار يهدف إلى ضمان وجود مخزون كافٍ من المواد الغذائية، لا سيما أن أزمة "كورونا" تسببت في مزيد من الطلبات الخاصة بالشراء.

جدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت، أمس، وقف تصدير البقوليات المصرية إلى الخارج.​