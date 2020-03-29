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رئيس جهاز السادات: جارٍ تنفيذ أعمال شبكة الكهرباء المغذية لقطع الأراضي المميزة

11:36 ص الأحد 29 مارس 2020
رئيس جهاز السادات: جارٍ تنفيذ أعمال شبكة الكهرباء المغذية لقطع الأراضي المميزة

جهاز تنمية مدينة السادات

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال شبكة الكهرباء المغذية لقطع الأراضى المميزة بالمناطق السكنية (21 – 22 - 29) بالمدينة، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار الالتزام بخطة ترفيق الأراضى المختلفة بالمدينة، لسرعة تسليمها للفائزين بها.

وأوضح، في بيان اليوم، أن المشروع يتكون من موزع كهربائي تم توريده من قبل الشركة المنفذة لتغذية تلك المناطق، وجارٍ تنفيذ أعمال التركيبات، كما يشمل المشروع عدد 41 غرفة محولات تم الانتهاء من بنائها، وتم توريد وتركيب لوحات الربط الحلقى للجهد المتوسط، ولوحات الجهد المنخفض العمومية بتلك الغرف، وكذا توريد صناديق الجهد المنخفض المغذية لقطع الأراضي والبالغ عددها (٢٣٦) صندوقا جارٍ البدء في تركيبها، وكذا تمديد كابلات الجهد المتوسط والمنخفض.

جهاز تنمية مدينة السادات شبكة الكهرباء قطع الأراضي المميزة

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