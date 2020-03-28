​نقيب المحامين: حبس محسن بهنسي 15 يومًا بتهمة الانضمام لتنظيم محظور

كتب- مصطفى علي:

قال رجائي عطية نقيب المحامين، إن نيابة أمن الدولة العليا قررت بعد سماع مرافعة الزملاء بمجلس نقابة حلوان ونقيبها، حبس الزميل محسن بهنسي 15 يومًا بتهمة الانضمام إلى تنظيم محظور على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة.

وأضاف عطية: "نرجو أن ننجح بالوسائل القانونية في اثبات براءته وفك ضائقته راجيًا ممن لديه معلومات أو براهين تثبت ذلك أن يتفضل مشكورًا بموافاتي أو نقابة حلوان بها".​