"الجميلة والوحش" و"بحيرة البجع" على قناة الثقافة في يوتيوب
11:16 م السبت 28 مارس 2020
كتب- محمد عاطف:
ضمن عروض المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك" التي أطلقتها وزارة الثقافة عبر قناتها على اليوتيوب، يبث في السادسة مساء الأحد 29 مارس، عرض الأطفال "الجميلة والوحش" ويليه باليه "بحيرة البجع" لفرقة باليه مسرح سان بطرسبرج الروسي.
وعرض الجميلة والوحش من إنتاج فرقة المسرح القومي للطفل ومقتبس من القصة العالمية التي تحمل نفس الاسم، وتروي حكاية فتاة شابة أسرها وحش داخل قصره، ليقع في غرامها.
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