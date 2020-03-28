"الصحة العالمية" تكشف نسبة انتقال كورونا من شخص إلى آخر بدون أعراض

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور أمجد الخولي، ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﻭﺑﺎﺋﻴﺎﺕ بمنظمة ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، إن فرصة نقل مرض (كوفيد -19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، من شخص لا تظهر عليه الأعراض إلى الأخرين "ضئيلة جدا".

وأضاف الخولي في حوار نشره موقع الأمم المتحدة، السبت، أن المرض ينتقل عن طريق الرذاذ التنفسي بشكل خاص الخارج من الأنف أو الفم عند السعال أو العطس، لافتا إلى أنه لم تُسجل حالات انتشار على نطاق واسع في المناطق التي فيها سجلت فيها حالات بدون أعراض.

وتابع: "بحسب بعض الدراسات، هناك حالات ضئيلة تنقل المرض لكن بشكل عام لا يجب الخوف ومن المهم بمكان اتباع الأساليب الأساسية في التعامل مع الآخرين".

وقال الخولي: "أكثر من 98% من الحالات تظهر عليهم الأعراض. ولكن النسب تختلف من دولة لأخرى، والبعض لا تظهر عليهم الأعراض على الإطلاق ويتم اكتشاف إصابتهم عن طريق المخالطين ولكن معظمهم يعانون من الحمّى وأعراض الجهاز التنفسي مثل السعال وأعراض قد تصل إلى ضيق في التنفس. بعض الحالات ظهر عليها أعراض أخرى في الجهاز الهضمي، لكنها نسبة ضئيلة".

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