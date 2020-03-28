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نقيب الصحفيين: إعفاء الزملاء من غرامات صندوق التكافل وتأجيل أقساط القروض

10:30 م السبت 28 مارس 2020
نقيب الصحفيين: إعفاء الزملاء من غرامات صندوق التكافل وتأجيل أقساط القروض

ضياء رشوان نقيب الصحفيين

كتب- مصطفى علي:

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة صندوق التكافل بالنقابة، أنه استكمالًا للإجراءات التي تتخذها النقابة لتخفيف الأعباء عن الزملاء أعضاءها في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وبعد التشاور مع الزميلين محمد عارف مدير الصندوق وعمرو الدردير أمين الصندوق، اتخذ مجلس إدارة الصندوق ثلاثة قرارات للتيسير على الزملاء الأعضاء في الصندوق وهي:

1- إعفاء الزملاء المتأخرين عن سداد الاشتراكات والقروض، من سداد غرامة التأخير ورسم إعادة القيد.

2- إعفاء الزملاء الذين تم فصلهم من عضوية الصندوق ولديهم الرغبة للعودة لعضويته، من سداد غرامة التأخير ورسم إعادة القيد.

3- تأجيل تحصيل أقساط القروض لمدة 6 شهور إبتداء من شهر أبريل المقبل.

وأوضح النقيب أنه سيتم إعلان مواعيد المنظمة لتطبيق هذه القرارات فور إعادة فتح مقر النقابة.

ضياء رشوان نقابة الصحفيين غرامات صندوق التكافل أقساط القروض فيروس كورونا

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