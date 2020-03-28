بعد مشاهد تكدس السيارات.. قرار حكومي بإغلاق حدائق قصر المنتزه بالإسكندرية

كتب- محمد نصار:



أجرى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اتصالاً هاتفياً مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للاستفسار حول حقيقة الصور التي نشرتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تنفذها الدولة لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا ومنع الزحام وأي تجمعات للمواطنين حرصاً على سلامتهم وآمنهم.

ويأتي ذلك في ضوء تلقي وزارة التنمية المحلية مجموعة كبيرة من شكاوى المواطنين بمحافظة الإسكندرية بوجود طوابير لسيارات المواطنين، أمام بوابات حدائق قصر المنتزه بالإسكندرية انتظارًا للدخول.

وأكد المحافظ أن الصور المتداولة حقيقية، حيث تم على الفور التواصل مع وزارتي السياحة والآثار وقطاع الأعمال العام، وتبين أن حدائق القصر تابعة لوزارة قطاع الأعمال.