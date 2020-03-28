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مستشار السيسي للشؤون الصحية يكشف أقل الفئات تضررًا من "كورونا"

09:19 م السبت 28 مارس 2020
مستشار السيسي للشؤون الصحية يكشف أقل الفئات تضررًا من "كورونا"

الدكتور عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر أمة شابة، تضم أعدادًا كبيرة من الشباب، ما يجعل تأثير فيروس "كورونا" مختلف تمامًا عما يحدث في إيطاليا.

وأضاف عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المشكلة الكبرى في إصابات فيروس كورونا مع حالات كبار السن المصابين، و85% من الحالات المصابة تشفى بدون مستشفى.

وتابع: "الشباب أقل عرضة لمضاعفات المرض بفيروس كورونا، ولكنهم عرضة للمرض أيضًا، ومعظم المتعافين من الفيروس متوسطو العمر والشباب، والدولة ووزارة الصحة والأطقم الطبية وحدة واحدة للحد من انتشار فيروس كورونا بشكل نهائي".

عوض تاج الدين شؤون الصحة والوقاية فيروس كورونا إيطاليا

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