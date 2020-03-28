تاج الدين: الـ10 أيام المقبلة أهم فترات فيروس "كورونا" في مصر

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية، إن الـ10 أيام المقبلة في منتهى الأهمية، ويجب اتباع التعليمات الصادرة من الحكومة بشأن فيروس "كورونا" ومنع التجمعات حتى تمر هذه الأيام بسلام.

وأضاف عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أن قمة انتشار الفيروس وفقًا للإحصائيات وتجارب الدول في العالم، ستكون في الـ10 أيام المقبلة.

وأضاف أن ما يشهده العالم حربًا فيروسية شرسة، ويمكن وقف والحد من انتشار الفيروس من خلال وقف الاختلاط والتجمعات، مشيرًا إلى أن دور الإعلام مهم جدًا لتوعية المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن الأماكن المفتوحة لا تمنع انتشار الفيروس، وأن الاستهانة بالفيروس يؤدي إلى انتشاره وهو ما حدث في العديد من الدول.

وقال إن معدل ارتفاع شفاء المصابين من الفيروس، جاء نتيجة وجود شباب في مصر أكثر من كبار السن.

وأضاف أن من 80 % إلى 85 % من حالات الإصابة تشفى تمامًا من خلال عزل وعدم الاحتكاك بأي شخص أو أفراد أسرته، مشيرًا إلى أن الـ 15 % الباقية هم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ويجب الحفاظ عليهم وعدم الاختلاط بهم نهائيًا.