رسالة جديدة من مستشار السيسي للشؤون الصحية بشأن فيروس "كورونا"
09:10 م السبت 28 مارس 2020
كتب- أسامة علي:
وجه الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، رسالة للمواطنين في إطار القضاء على فيروس "كورونا".
وقال عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن مصر اتخذت إجراءات احترازية مبكرة للحد من انتشار فيروس كورونا، والأماكن المفتوحة لا تمنع انتشار الفيروس، مضيفًا أنه على المصريين المكوث في المنزل، لإن هذا هو السبيل الوحيد للقضاء على الفيروس".
وتابع: "نتابع تطورات فيروس كورونا في مصر على مدار الساعة، ونتمنى عبور المرحلة الحرجة في أمان".
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