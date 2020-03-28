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أستاذ أمراض صدرية يكشف حقيقة استخدام الاستشوار لقتل فيروس "كورونا" (فيديو)

08:37 م السبت 28 مارس 2020
أستاذ أمراض صدرية يكشف حقيقة استخدام الاستشوار لقتل فيروس "كورونا" (فيديو)

فيروس كورونا

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور عادل خطاب أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب بجامعة عين شمس، إن فرقًا من أطباء الجامعات يتشاركون مع أطباء وزارة الصحة في علاج المصابين من فيروس "كورونا" بمستشفيات العزل.

وأوضح خطاب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن استخدام الاستشوار لقتل فيروس كورونا أمر غير صحيح بالمرة، مثلما نوهت منظمة الصحة العالمية.

وتابع أستاذ الأمراض الصدرية، أن الفيروس منتشر حاليًا في 190 دولة، منها دول درجة حرارتها عالية، لافتًا إلى أن الصحة العالمية لم تؤكد إلى الآن تأثر فيروس كورونا بارتفاع درجات الحرارة.

فيروس كورونا عادل خطاب جامعة عين شمس وزارة الصحة

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