"القومي للمرأة": إطلاق أول دليل لدعم الفتيات ذات الإعاقة في مواجهة كورونا

كتبت- نور العمروسي:



أطلق المجلس القومي للمرأة، أول دليل من نوعه يقدم رؤية متكاملة لكيفية تقديم التوعية والوقاية والتواجد داخل أماكن الحجر ومستشفيات الحجز الصحي للنساء والفتيات ذات الإعاقة، وكل الأشخاص من ذوي الإعاقة، لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس، أن فيروس كورونا يصيب الجميع دون تمييز، وأن وصول رسائل التوعية، وتقديم خدمات الوقاية والرعاية الصحية للجميع دون تمييز، ضرورة حتمية تستوجبها طرق المواجهة الناجحة لهذا الخطر الداهم.

وأشارت مرسي، إلى أن إطلاق هذا الدليل يأتي من منطلق دور المجلس ومن خلال لجنة المرأة ذات الإعاقة في تقديم كل ما من شأنه دعم المرأة ذات الإعاقة والنساء الأمهات لأشخاص ذوي إعاقة، وكل الأشخاص ذوي الإعاقة في حياتهم اليومية.