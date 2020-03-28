​جامعة الأزهر تطلق مبادرة "اكتشف بيتك" لتصحيح دور الأسرة المصرية

كتب- محمود مصطفى:

أطلقت جامعة الأزهر، اليوم السبت، مبادرة اجتماعية تحت عنوان (اكتشف بيتك) بهدف تصحيح دور أفراد الأسرة والبيت المصري وإعادة النظر في القيم الإنسانية الصحيحة التي تنظم العلاقة بين الأفراد والجماعات، وترسيخ الرسالة الجامعة نحو خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي أن المبادرة تستقي القيم المستهدفة من كلام الله عز وجل وصحيح أحاديث نبينا صلى الله وسلم، مع تناولها ونشرها بالوسائل المختلفة بهدف التوعية الأسرية والمجتمعية، حي أنها استكمالا لدور الأزهر الشريف الرائد في التعامل مع المشاكل المجتمعية والأسرية.

وأضاف أن المبادرة تعلي من القيم الغائبة خاصة في ظل انتشار استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها من قبل البعض في نشر وترويج الشائعات والأكاذيب بهدف نشر الفتن، والتي قد يشارك فيها بعض أبناء الوطن دون وعي وإدراك لخطورة هذا الأمر، حيث تعد الشائعات من أخطر الوسائل الحديثة التي تستخدم في هدم الدول الوطنية.

وتوجه المبادرة الشكر للإعلاميين الذين يتحرون الدقة في كل ما ينشرونه، ويلتزمون بأمانة الكلمة وميثاق الشرف الإعلامي.