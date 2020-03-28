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حدث في 8 ساعات| حقيقة منح معونات وإجازات.. وخطوات الحصول على 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

06:59 م السبت 28 مارس 2020
حدث في 8 ساعات| حقيقة منح معونات وإجازات.. وخطوات الحصول على 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

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كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية كان أبرزها، رد الحكومة على أنباء تقديم معونات ومنح زيادات وإجازة عامة بالدولة، وإجراء جديد من وزير للتربية والتعليم بشأن تقديم البحث للطلاب الذين لا يمتلكون إنترنت، بالإضافة إلى 10 خطوات للتسجيل الفوري للعمالة غير المنتظمة للحصول على 500 جنيه.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
فيروس كورونا مصطفي مدبولي المنشآت السياحية محمد سعفان وزارة القوى العاملة وزارة التموين

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