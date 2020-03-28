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​"الآثار" توضح حقيقة سقوط مأذنة مسجد علي باشا حلمي

06:06 م السبت 28 مارس 2020
​"الآثار" توضح حقيقة سقوط مأذنة مسجد علي باشا حلمي

الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية

كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن ما تم تداوله من أنباء عن سقوط مأذنة أحد المساجد الأثرية، عار تمامًا من الصحة.

وأكد طلعت في بيان إعلامي، أن ما حدث هو سقوط شخشيخة (فانوس خشبي) كانت جزء من سقف مسجد علي باشا حلمي، موضحًا أن المسجد غير مسجل في عداد الآثار الإسلامية.

وشيد المسجد عام 1323 هجرية الموافق 1906م في عصر الخديوي عباس حلمي الثاني، ويقع في شارع القربية متفرع من أحمد ماهر في الدرب الأحمر.

أسامة طلعت مسجد علي باشا حلمي سقوط مأذنة المساجد الأثرية

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