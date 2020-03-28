غدًا.. إذاعة العظة الأسبوعية للبابا تواضروس على الفضائيات المصرية
كتب- مصطفى علي:
يلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإكسندرية وبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، في العاشرة من صباح غدٍ الأحد، كلمة للشعب القبطي على الهواء مباشرة، عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية، بمناسبة حلول أحد المخلع.
ومن المقرر أن تذيع قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (أون تي ڤي، دي إم سي، سي بي سي، الحياة) الناقلة لكلمة البابا، أن تنقل أيضًا عظة الأربعاء الأسبوعية على الهواء مباشرة.
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