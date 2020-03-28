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الرئيس الباكستاني يشكر شيخ الأزهر لإصدار فتوى جواز تعليق صلوات الجماعة للحد من خطر كورونا

04:51 م السبت 28 مارس 2020
الرئيس الباكستاني يشكر شيخ الأزهر لإصدار فتوى جواز تعليق صلوات الجماعة للحد من خطر كورونا

الرئيس الباكستاني عارف علوي

كتب - محمود مصطفى:

وجه الرئيس الباكستاني، عارف علوي، الشكر لفضيلة الإمام الأكبر للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وهيئة كبار العلماء، على استجابتهم السريعة في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، عبر إصدارهم فتوى جواز تعليق صلاة الجماعة والجمعة بالمساجد، لمجابهته والحد من انتشاره بين المسلمين، مطالبًا علماء باكستان بضرورة العمل بتلك الفتوى.

جاء ذلك عبر تدوينة له بحسابه الشخصي على تويتر قال فيها: "أشكر فضيلة الإمام الأكبر وهيئة كبار العلماء بالأزهر على موقفهم الحاسم واستجابتهم الفورية بإصدار فتوى بشأن صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، خلال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد".

وأوضحت مشيخة الأزهر في بيان لها السبت، أن الرئيس الباكستاني طالب العلماء في باكستان في تغريدة أخرى، باتخاذ قرار مماثل وعاجل؛ بناءً على فتوى كبار العلماء بالأزهر؛ لمنع انتشار فيروس كرونا المستجد في باكستان، مشيرًا أن هذه الفتوى نابعة من مبادئ الإسلام السمحة المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

كانت هيئة كبار العلماء بالأزهر، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أصدرت، في ١٥ مارس الجاري بيانًا مهمًا أجازت فيه تعليق صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد؛ للتقليل من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما لاقى ردود أفعال إيجابية من مختلف دول العالم الإسلامي؛ لما له من أثر كبير في الحفاظ على التجمعات المسلمة والنفس البشرية من انتشار هذا الوباء.

عارف علوي رئيس باكستان شيخ الأزهر أحمد الطيب فيروس كورونا

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