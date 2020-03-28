نائبة المنطقة الجنوبية بالقاهرة تتفقد تطهير وتعقيم شوارع السيدة زينب
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كتب- محمد نصار:
أجرت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، زيارة لحي السيدة زينب لمتابعة مايتم من أعمال تطهير وتعقيم عدة شوارع منها شارع قدري وبورسعيد والسد ومحيط مستشفى.
وأثنت عبدالمنعم، على مجهود الدكتور مهران عبد اللطيف، رئيس حي السيدة زينب بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وتابعت مايتم من أعمال النظافة، مشددة على مدير الفرع بعمل حملات نظافه ورفع التراكمات.
كما التقت مدير جمعية شاركنا للخدمات والمساعدات والتي تبيع الخضروات والفواكه بأسعار رمزية للمواطنيين بنطاق الحي، وقدمت الشكر للقائمين على المتابعة الميدانية علي مجهوداتهم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
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