برلماني: طرح الكمامات والمطهرات بمنافذ الإنتاج الحربي يحمي المواطنين من المنتجات المغشوشة

كتب - أحمد علي:

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو وكيل لجنة النقل، إن أزمة كورونا تسببت في ظهور لصوص الأزمات، الذين غابت ضمائرهم ساعين خلف الأرباح، ولو على حساب أرواح الضحايا، حيث ظهرت مستلزمات طبية مغشوشة بمصانع «بير السلم» بعد أن تطبع على عبواتها معلومات خاطئة منسوبة لشركات كبرى، ثم تطرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، على حساب صحة عشرات الآلاف من المرضى.

وأضاف أن الترويج لهذه البضائع المغشوشة أصبح أسرع وأسهل وأخطر في الوقت نفسه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع نشاط البيع الإلكتروني، مشيرا إلى إن نقص المطهرات في الصيدليات وعدم توافرها بشكل يكافئ متطلبات المواطنين، خلق سوقا سوداء للمطهرات فى الأسواق، بالإضافة لرفع أسعارها 3 أضعاف السعر الحقيقي.

وأشاد النائب بإنتاج وطرح وزارة الإنتاج الحربي مطهرات ومهمات الحماية لمواجهة انتشار الميكروبات والفيروسات منها فيروس كورونا المستجد في جميع منافذ الإنتاج الحربي، لمواجهة أزمة النقص بها وحماية المصريين من المنتجات المغشوشة.​