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وزير القوى العاملة للمسعفين: نثمن جهدكم في الحرب ضد كورونا "عدو الإنسانية"

03:20 م السبت 28 مارس 2020
وزير القوى العاملة للمسعفين: نثمن جهدكم في الحرب ضد كورونا "عدو الإنسانية"

محمد سعفان، وزير القوى العاملة

كتب - أحمد جمعة:
ثمّن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، دور المسعفين في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال سعفان في خطاب أرسله إلى النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف، اليوم السبت: أتقدم بالشكر على ما تقومون به من جهود حثيثة وعمل متواصل في مكافحة الفيروس والحد من انتشاره داخل مصر، وتبذلون في سبيل ذلك كل ما تملكون من أجل الانتصار في حربكم ضد عدو الإنسانية-فيروس كورونا المستجد".

وأعربت نقابة العاملين بهيئة الإسعاف عن شكرها لخطاب وزير القوى العاملة، مطالبة بضرورة النظر في تعديل جداول مرتبات العاملين في هيئة الإسعاف وزيادة بدل العدوى عن 19 جنيهًا، متمنية أن يصل إلى 3 آلاف جنيه.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن العاملين بالإسعاف "هم الخط الأول في التعامل مع الفيروس ومع العدوى عموما".

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المسعفين فيروس كورونا القوى العاملة محمد سعفان

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