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محافظة القاهرة: إغلاق "جيم" بالحجاز وإحالة صاحبه للنيابة لمخالفة قرارات الغلق

02:21 م السبت 28 مارس 2020
محافظة القاهرة: إغلاق "جيم" بالحجاز وإحالة صاحبه للنيابة لمخالفة قرارات الغلق

غلق جميع المراكز الرياضية ( الجيم )

كتب - محمد نصار:

أغلقت الأجهزة التنفيذية بالقاهرة إحدى صالات الألعاب الرياضية "جيم" بشارع عبدالرحمن الرافعي أمام مدارس سان بيتر بميدان الحجاز أثناء ممارسة عملها بالمخالفة لقرار محافظ القاهرة بغلق جميع المراكز الرياضية (الجيم) حرصًا على الصحة العامة، وتم إحالة صاحبه للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانوية اللازمة ضده.

وبحسب بيان، يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء بتكثيف الرقابة في الشوارع للتأكد من تنفيذ القرارات التي اتخذتها الدولة كإجراء وقائي واحترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد محافظ القاهرة أن أجهزة الدولة لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتفعيل هذه الإجراءات الاحترازية؛ حفاظا على المواطنين من العدوى.

صالات الجيم غلق المراكز الرياضية فيروس كورونا

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