القوات المسلحة تنفذ عمليات التطهير والتعقيم لمشيخة الأزهر ودار الإفتاء والكاتدرائية المرقسية

كتب - محمد سامي:

صدر بيان عن القوات المسلحة أصدرت أوامرها لإداراتها التخصصية للقيام بأعمال التعقيم والتطهير الوقائى لكل من مشيخة الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والكاتدرائية المرقسية بالعباسية، من خلال عربات التعقيم المتحركة وأطقم التطهير المحمولة إجراء التعقيم والتطهير اللازم لتلك الأماكن ذات القدسية الدينية والتى يتردد عليها أعداد كبيرة من أبناء الشعب المصرى بمختلف أطيافه.

وقال البيان إن ذلك يأتي انطلاقاً من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة تجاه المجتمع المدني وفي إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس (كورونا) المستجد واتخاذ الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري.

وتضمنت أعمال التعقيم الوقائي تطهير جميع المنشآت وواجهات المباني والممرات والأرضيات والحوائط والأسطح والمكاتب والقاعات بإستخدام المواد الكيميائية المُطهرة والتي روعي فيها كافة الخصائص الصحية الآمنة وفقاً لما أقرته منظمة الصحة العالمية، من خلال الأطقم المتخصصة والتي أثبتت مدى ما يتمتعون به من كفاءة واحترافية واستعداد عالي لتنفيذ كافة المهام على أكمل وجه وبذل قصارى الجهد من أجل تنفيذ الإجراءات الوقائية بما يحقق ضمان سلامة وأمان المواطنين المترددين من إحتماليات الإصابة بأى عدوى تنفسية.

وأثنى فضيلة الشيخ صالح عباس جمعة، وكيل الأزهر الشريف، على الجهود التي تقوم بها القوات المسلحة في عمليات التعقيم والتطهير الوقائى لما يمثله ذلك من حماية للمواطنين، مؤكداً أن تلك الإجراءات الوقائية هي سبيل للخروج من الأزمة الراهنة.

ووجه نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي الشكر والتقدير للقوات المسلحة لجهودها المبذولة في تنفيذ أعمال التطهير واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بجميع منشآت الدولة، كما أشاد بالاحترافية والجاهزية للأطقم المعنية بأعمال التطهير.

يأتى ذلك في إطا تكثيف الجهود التى تقوم بها القوات المسلحة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد في كافة المنشآت والمرافق الحيوية بالدولة والتي تشهد كثافة عددية من المترددين عليها.