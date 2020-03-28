وزير النقل يتابع نقل ركاب قطاري أسوان إلى القاهرة بأتوبيسات السوبرجيت
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كتب- أسامة علي:
قال بيان صادر عن وزارة النقل، إن الفريق مهندس كامل الوزير نقل ركاب قطاري 983 و981 القادمين من أسوان إلى محطة رمسيس بالقاهرة الساعة 11.30 مساء الجمعة والساعة 1.20 بعد منتصف الليل مجانا، وبعد التنسيق مع وزارة الداخلية إلى عدد من الأماكن الميادين العامة بالقاهرة والجيزة من خلال عدد 3 لأتوبيسات سوبرجيت فاخرة.
وفي وقت سابق، وجه وزير النقل بتخصيص الأتوبيسات لنقل الركاب ممن يستقلون القطارات التي تصل بعد موعد الحظر نتيجة لاستكمال المسير إلى محطة رمسيس بالقاهرة نظرا لوجود ركاب قامت بالحجز المسبق قبل يوم قيام القطار خلال فترة 14 يوم التي تتيح للركاب الحجز المسبق والتي كان معمول بها قبل صدور قرار الحظر وذلك إلى عدد من الأماكن العامة.
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