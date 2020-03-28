أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

البابا تواضروس الثاني ناعيا جورج سيدهم : نتذكره صانعا للبهجة

12:26 م السبت 28 مارس 2020
البابا تواضروس الثاني ناعيا جورج سيدهم : نتذكره صانعا للبهجة

البابا تواضروس الثاني

كتب- مصطفى علي:

نعى قداسة البابا تواضروس الثاني ببالغ الحزن فقيد مصر والفن، الفنان جورج سيدهم الذي انتقل إلى الراحة، أمس، بعد سنوات من رسم الابتسامة في مصر والعالم العربي.

وقال البابا: إننا وإذ نودعه على رجاء القيامة نتذكره صانعًا للبهجة، ونتذكر فنه الراقي الذي نشر القيم النبيلة، ولمسته الإنسانية، ونقاء قلبه، ونصلي أن ينيح الله نفسه في فردوس النعيم وأن يعزي السيدة الفاضلة زوجته وجميع أفراد أسرته وأحبائه ومحبي فنه.
وتوفي الفنان جورج سيدهم أمس الجمعة عن عمر 82 عاما.

جورج سيدهم البابا تواضروس الثاني

الخبر التالى:

للحصول على 500 جنيه.. 10 خطوات للتسجيل الفوري في منحة القوى العاملة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 536

    عدد المصابين

  • 116

    عدد المتعافين

  • 30

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 601010

    عدد المصابين

  • 133439

    عدد المتعافين

  • 27432

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة تصدر بياناً للرد على أنباء تقديم معونات ومنح وزيادات وإجازة عامة بالدولة​