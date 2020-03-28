البابا تواضروس الثاني ناعيا جورج سيدهم : نتذكره صانعا للبهجة

كتب- مصطفى علي:

نعى قداسة البابا تواضروس الثاني ببالغ الحزن فقيد مصر والفن، الفنان جورج سيدهم الذي انتقل إلى الراحة، أمس، بعد سنوات من رسم الابتسامة في مصر والعالم العربي.

وقال البابا: إننا وإذ نودعه على رجاء القيامة نتذكره صانعًا للبهجة، ونتذكر فنه الراقي الذي نشر القيم النبيلة، ولمسته الإنسانية، ونقاء قلبه، ونصلي أن ينيح الله نفسه في فردوس النعيم وأن يعزي السيدة الفاضلة زوجته وجميع أفراد أسرته وأحبائه ومحبي فنه.

وتوفي الفنان جورج سيدهم أمس الجمعة عن عمر 82 عاما.