صندوق التنمية المحلية يوافق على إقراض ٦٥٩ مشروعا بـ١٩ محافظة

كتب- محمد نصار:

وافق صندوق التنمية المحلية على إقراض 659 مشروعاً صغيراً ومتناهي الصغر في 19 محافظة بقروض بلغت 5,5 مليون جنيه.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أن المشروعات التي تم إقراضها تأتي من خلال التمويل الإضافي الذي تم إتاحته للصندوق ويبلغ 22,6 مليون جنية من موارد الصندوق الذاتية، وذلك بعد أن استنفذ الصندوق التمويل المخصص له خلال العام الحالي والبالغ 15 مليون جنية خلال 6 شهور فقط منذ بداية العام المالي الحالي.

وأشار اللواء شعراوي إلى أن محافظة المنيا استحوذت على أكبر عدد من المشروعات بعدد 158 مشروعاً والدقهلية 96 مشروعاً وسوهاج 74 مشروعاً وكفر الشيخ 53 مشروعاً وبني سويف 47 مشروعاً والوادي الجديد 39.

ووجه اللواء محمود شعراوي القائمين على الصندوق بنشر نماذج جديدة لنوعيات جديدة من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي يمكن للمرأة المعيلة والشباب تنفيذها واستغلال خامات البيئة المحلية في كل وحدة محلية بما يؤدي إلى التكامل بين المشروعات والارتقاء بمستوى دخل الفرد وإعطائه الفرصة في اختيار ما ينجح فيه خاصة مع قيام صندوق التنمية المحلية بتوفير الدعم الفني اللازم للمشروعات ودراسات جدوي مجانية ودورات تدريبية للمقترضين الراغبين لرفع مهاراتهم في إدارة المشروعات.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن الصندوق يمنح فترة سماح للمقترضين قبل البدء في سداد أقساط العرض بما يعادل دورة انتاج أو تشغيل كاملة للمشروع وتختلف فترة السماح باختلاف نوعية وطبيعة المشروع موضحاً أن الصندوق يمنح قروضاً حتي 50 ألف جنية بتكلفة اقراض تبلغ 6% تتخفض إلى 4% للمقترضين الذين سبق لهم الحصول علي قرض من الصندوق وتم سداده وأيضاً ذوي الاحتياجات الخاصة والمتحررين من الأمية.