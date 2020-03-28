جهاز مدينة ١٥ مايو يطلق مبادرة "هنكمل بعض" لتوفير الاحتياجات الأساسية بأسعار مخفضة
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، عن إطلاق مبادرة بعنوان"هنكمل بعض" لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.
وأضاف همام، في بيان اليوم، ستتواجد منافذ البيع بالمجاورات 6، 28، 32 بالمدينة، حيث تأتي المبادرة في إطار الدور المجتمعي لجهاز مدينة ١٥ مايو، وبمشاركة جميع شباب وأبناء مدينة ١٥ مايو ومجلس أمناء المدينة، لتوفير السلع الغذائية والخضراوات لسكان المدينة بأسعار الجملة وبجودة عالية.
وقال رئيس الجهاز: إن المبادرة ستساهم في الحد من الممارسات الاحتكارية في حال حدوثها، وذلك في ضوء القرارات الصادرة بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مطالباً سكان المدينة بعدم الاستجابة لأي دعوات من شأنها إعطاء فرصة لاستغلال التجار أو غيرهم.
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