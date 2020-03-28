هيئة الدواء: حملات لضبط سوق الأدوية ومستلزمات الوقاية من كورونا

كتب- أحمد جمعة:

قالت هيئة الدواء المصرية إن الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالاشتراك مع التفتيش الصيدلي بالمديريات وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التهرب الضريبي وهيئة الرقابة الإدارية ومصلحة الجمارك - شنت، أمس، حملات مكثفة على محافظات أسيوط وكفر الشيخ والإسكندرية، ونجحت في ضبط كميات كبيرة من المستلزمات الطبية المخالفة.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أنه في محافظة أسيوط تم ضبط مخزن للمستلزمات الطبية بدون ترخيص وعدد كبير من المنتجات مجهولة المصدر والمخالفة، منها كمامات وماسكات وكحول خام ومعبأ بالإضافة إلى كانيولات وقفازات طبية وقساطر.

وفى كفر الشيخ تم ضبط مخزن أدوية به أدوية مهربة ومجهولة المصدر، كما ضبطت كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وبدون فواتير داخل أحد شركات المستلزمات الطبية بالإضافة إلى مطهرات منتهية الصلاحية بأحد محلات بيع المستلزمات الطبية.

وفي لإسكندرية فقد تم ضبط العديد من المواد والمعدات الخاصة بتصنيع الكمامات بمكان غير مرخص، كما تم ضبط به كميات من الجوانتي الطبي والسرنجات والترمومترات والقساطر والخيوط الجراحية والكمامات والمساكات الطبية وأجهزة المحاليل والشق الحنجري علاوة على عدد من الصيدليات تحتوى على أدوية مهربة وأنسولين منتهي الصلاحية وأدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية.

وأشارت الهيئة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محاضر بالوقائع المختلفة وتحريز المضبوطات لحين العرض على النيابة العامة.

وبحسب بيان، السبت، يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي لهيئة الدواء المصرية وفرض السيطرة على سوق الدواء ومنافذ بيع الأدوية والمستلزمات الطبية واستمراراً لحملات وضربات التفتيش الصيدلي علي أيدي المخالفين والمتلاعبين بصحة المواطن المصري، ولا سيما في ظل أوقات الأزمات الصحية التي تعيشها البلاد.