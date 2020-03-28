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​​انخفاض حرارة وفرص لسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف طقس بداية الأسبوع

06:00 ص السبت 28 مارس 2020
​​انخفاض حرارة وفرص لسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف طقس بداية الأسبوع

سقوط أمطار _أرشيفية

كتب- أسامة علي:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غد السبت، سيكون لطيف على الوجه البحري والقاهرة، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد.

وأضافت شاكر لـ"مصراوي"، أن طقس السبت يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة بمعدل درجتين عن الطبيعي، وتسجل القاهرة 22 درجة مئوية.

وأوضحت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك هدوء في سرعة الرياح على معظم الأنحاء، مضيفة أن هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية قد تصل إلى القاهرة في شكل أمطار خفيفة.

ولفتت إلى أن بدء من الأحد ستشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحراراة بمعدل درجتين، وتسجل القاهرة 24 درجة مئوية، وتواصل الارتفاع التدريجي منتصف الأسبوع المقبل.

ونصحت شاكر، بتخفيف الملابس تدريجيًا، نظرًا للتقلبات الجوية، مشددة على ضرورة متابعة النشرات الجوية في ظل عدم استقرار الأحوال الجوية.

سقوط أمطار هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة

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