عضو "صحة النواب" يدعو لدعم مستشفيات الحميات في أزمة "كورونا"

كتب- أحمد علي:

دعا الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، المواطنين القادرين إلى التبرع ماليًا في الحسابات البنكية، التي أعلنها مجلس الوزراء لمساندة الدولة والمجتمع على تجاوز محنة فيروس "كورونا".

وأكد أبو العلا أن بعض القطاعات التي تلعب دورًا مهمًا في هذه الأزمة تحتاج إلى تطوير شامل ومن بينها مستشفيات الحميات على مستوى الجمهورية، التي أصبحت تستقبل عددًا كبيرًا من الحالات يوميًا بينما هي تعاني من ضعف الإمكانيات، مشيرًا إلى ضرورة توجيه جزء من النفقات لدعم هذا القطاع نظرًا للأهمية البالغة للدور الذي يلعبه في هذا التوقيت الدقيق.

وأكد أبو العلا أن جميع دول العالم لجأت إلى التبرعات لتجاوز أزمة الفيروس المستجد، وأضاف: "الصين تمكنت من جمع مبلغ ضخم للغاية خلال أقل من شهرين فضلًا عن التبرعات العينية وهو الأمر الذي مكنها من التعافي سريعًا".