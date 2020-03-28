رئيس زراعة البرلمان: المصريون قادرون على تحويل محنة "كورونا" لمنحة

كتب- أحمد علي:

شارك النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، في اجتماع وزير الزراعة مع مجموعة المصدرين المصريين، بناء على تكليف القيادة السياسية، لبحث تداعيات فيروس كورونا، على النشاط الزراعي والصادرات.

وقال الحصري في تصريح للمحررين البرلمانين، إنه تم بحث تعظيم استفادة المنتجين الزراعيين وأصحاب الأنشطة الإنتاجيه الزراعية من مبادرات البنك المركزي المصري، خلال تلك الفترة التي تواجه فيها البلاد فيروس كورونا، وأيضًا تم استعراض آليات تشجيع ودعم المصدرين للحاصلات الزراعية وغيرها.

وقال الحصري، إن المصريين قادرين على تحويل أزمة فيروس كورونا، من محنة إلى منحة، حال التزامهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية من ذلك الفيروس، مشيرًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية التي تعرضت لها دول العالم بسبب فيروس كورونا، يمكن أن تصب في صالح مصر.