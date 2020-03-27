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​الكنيسة تكشف حقيقة إصدار تعليمات خاصة بقداس القيامة وأسبوع الآلام

08:28 م الجمعة 27 مارس 2020
​الكنيسة تكشف حقيقة إصدار تعليمات خاصة بقداس القيامة وأسبوع الآلام

القس بولس حليم

كتب- مصطفى علي:

نفى القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية، صدور أي تعليمات أو ترتيبات تخص الاحتفال بأيام البصخة المقدسة أو أسبوع الآلام، وكذلك قداس عيد القيامة المقبل الذي يحل في أبريل المقبل.
وشدد المتحدث الرسمي باسم الكنيسة في بيان له، على أن الكنيسة أو المجمع المقدس هم الجهتين الوحيدتين المسئولتين عن إصدار قرارات تخص الاحتفالات أو الطقوس، عقب قرار إغلاق الكنائس تجنبًا لعدوى كورونا.
وأصدرت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس عددًا من القرارات المهمة، كان أبرزها إغلاق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة، وإغلاق قاعات العزاء واقتصار أي جناز على أسرة المتوفى فقط، على أن تخصص كل إيبارشية، كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات.
القس بولس حليم الكنيسة القبطية عيد القيامة

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