الصحة: 5 نصائح تحمي من فيروس "كورونا"

كتب- محمد عاطف:



نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، فيديو إرشادي توعوي، لتلافي عدد من العادات الخاطئة، التي يمكن أن تؤدي لنشر وباء "كورونا" بين الأفراد إذا لم يتم تلافيها.

وشددت الوزارة على ضرورة التغلب على هذه العادات الخاطئة لكي نحمي أنفسنا ومن حولنا من مرض كوفيد-19.

وجاءت النصائح التي وجهتها الوزارة كالتالي: