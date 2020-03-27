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"مصر للطيران": رحلة خاصة إلى عُمان لإعادة 140 مصريًا

07:29 م الجمعة 27 مارس 2020
"مصر للطيران": رحلة خاصة إلى عُمان لإعادة 140 مصريًا

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، تسيير رحلة جوية إلى مدينة مسقط بسلطنة عمان، في إطار الرحلات الجوية التي تنظمها الشركة، لإجلاء الرعايا المصريين العالقين في العديد من الدول، بسبب وقف الرحلات الجوية لمكافحة انتشار فيروس كورنا المستجد.
وقال مصدر بالشركة، إنه سيتم نقل نحو 140 راكبًا مصريًا متواجد بالسلطنة، بعد التنسيق مع وزارة الهجرة، لتحديد أعداد المصريين العالقين والراغبين في العودة إلى بلادهم، مضيفًا أنه تصل بعد عصر اليوم رحلة إخرى قادمة من الكويت وعلى متنها نحو 140 راكبًا من المصرين العالقين هناك، في إطار الرحلات التي تنظمها الشركة إلى الكويت، حتى يوم 31 مارس الجاري بمعدل رحلة يومية، بالتنسيق مع وزارة الهجرة.
شركة مصر للطيران مدينة مسقط فيروس كورنا سلطنة عمان

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