"مصر للطيران": رحلة خاصة إلى عُمان لإعادة 140 مصريًا

كتب- محمد عبيد:



أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، تسيير رحلة جوية إلى مدينة مسقط بسلطنة عمان، في إطار الرحلات الجوية التي تنظمها الشركة، لإجلاء الرعايا المصريين العالقين في العديد من الدول، بسبب وقف الرحلات الجوية لمكافحة انتشار فيروس كورنا المستجد.