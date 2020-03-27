عجز المستلزمات الطبية وتعليق الموانئ بشكل تام..9 شائعات ترد الحكومة عليها

كتب- أحمد مسعد:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، 9 شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، كان أبرزها ما تردد حول توقف برنامج "تكافل وكرامة"، وعجز المستلزمات الطبية في الستشفيات.

ويستعرض "مصراوي" رد مجلس الوزراء على 9 شائعات هذا الأسبوع في هذا التقرير..

- تحويل مدارس لحجر صحي وسحب "الكلوروكين" من الصيدليات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الشائعات التي ترددت بشأن الإجراءات المرتبطة بمواجهة فيروس كورونا المستجد في مصر.

وقال المركز الإعلامي في بيان اليوم الجمعة، إنه لا صحة لتسجيل حالات الوفاة بسبب فيروس "كورونا" تحت أسباب وفاة أخرى، مضيفًا أنه يتم الإعلان بكل شفافية عن عدد المصابين والوفيات بالفيروس بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وشدد المركز على أن حركة الملاحة منتظمة في قناة السويس، والعمل يسير بصورة طبيعية بكافة منشآت الهيئة، ولم تتأثر حركة الملاحة، بأزمة فيروس كورونا، مع تشديد كافة الإجراءات الاحترازية على جميع السفن المارة.

وأوضح أنه لم يتم سحب الأدوية التي تحتوي على مركب "الهيدروكسي كلوروكين" من الصيدليات لاستخدامها لعلاج فيروس كورونا، ونحذر من استخدام تلك الأدوية دون إشراف طبي.

وأضاف المركز الإعلامي أنه لا صحة لإغلاق أسواق الجملة الخاصة بالخضر والفاكهة، وعملية إمداد الأسواق بالسلع مستمرة دون توقف، وفقًا للمعدلات الطبيعية، لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين.

وشدد على أنه لا صحة لتوقف العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بسبب الإدعاء بتفشي فيروس كورونا بين العاملين، مؤكدًا أنه لم يتم تحويل أية مدارس في أي محافظة إلى مستشفيات أو حجر صحي، والصور المتداولة على مواقع التواصل تعود لاستراحات مصححين وملاحظين امتحانات الدبلومات الفنية.

ولفت المركز الإعلامي إلى أنه لا صحة لتغيب أي من الأطقم الطبية بالحجر الصحي، وجميع الفرق الطبية متواجدة بكامل قوتها بمستشفيات العزل، ولا صحة لإيقاف طباعة الصحف الورقية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وعملية طباعة الصحف مستمرة كما هي.

- إغلاق المنافذ الجمركية بشكل كامل

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن إغلاق المنافذ الجمركية بميناء بورسعيد بشكل كامل.

وأوضح المركز الإعلامي، اليوم الجمعة، أنه لم يتم غلق أي من المنافذ الجمركية بالميناء بشكل كامل، مُوضحةً أن حركة العمل بالمنافذ الجمركية مستمرة وفقاً لمواعيد العمل والحظر المعلنة رسمياً من قبل الحكومة، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن غلق المنافذ الجمركية بميناء بورسعيد بشكل كامل.

وأوضح المركز الإعلامي، اليوم الجمعة، أنه لم يتم غلق أي من المنافذ الجمركية بالميناء بشكل كامل، مُوضحةً أن حركة العمل بالمنافذ الجمركية مستمرة وفقاً لمواعيد العمل والحظر المعلنة رسميًا من قبل الحكومة، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

"الوزراء": لا صحة لغلق المنافذ الجمركية بميناء بورسعيد بشكل كام

- توقف برنامج "تكافل وكرامة"

نفت وزارة التضامن الاجتماعي، ماتردد حول إيقاف برنامج "تكافل وكرامة"، موضحة أنها مستمرة في صرف الدعم النقدي للأسر المستحقة.

وقالت الوزارة، إن عدد الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" زاد خلال شهر مارس الجاري إلى 3 ملايين و400 ألف أسرة بما يعادل 15 مليون مواطن، في إطار حرص الدولة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

الحكومة تحسم الجدل بشأن إيقاف "تكافل وكرامة" للفقراء بعد أزمة كورونا

- نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات

نفت وزارة الصحة والسكان، ما تردد حول وجود نقص في إمدادات المستلزمات الطبية بأي من المستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر جميع المستلزمات الطبية بكافة المستشفيات.

وأكدت الوزارة، أن هناك مخزونًا استراتيجيًا كافيًا منها، كما تم تدبير مليار جنيه بشكل عاجل لوزارة الصحة، لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية، تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء، في ضوء ما يتم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ خطة الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

الحكومة تنفي نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات: المخزون يكفي

- وقف صرف المعاشات

نفت وزارة التضامن الاجتماعي، ماتردد حول وقف صرف المعاشات المستحقة حال امتلاك أصحابها سيارة أو ارتفاع فواتير الكهرباء الخاصة بهم، مُشددةً على أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه.

وأضافت الوزارة أن قانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد حدد حالات إيقاف المعاش، والتي تقتصر على أنصبة بعض المستحقين في معاش مورثهم بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، ويعاد توزيعها على باقي المستحقين في الحدود المنصوص عليها، ولم ينص القانون على إيقاف معاش صاحب المعاش إطلاقًا.

الحكومة تحسم الجدل بشأن وقف المعاش حال امتلاك سيارة وزيادة فاتورة الكهرباء

- تسجيل حالات وفاة فيروس "كورونا" تحت أسباب أخرى

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدد من الشائعات التي ترددت بشأن الإجراءات المرتبطة بمواجهة فيروس كورونا المستجد في مصر.

وقال المركز الإعلامي في بيان اليوم الجمعة، إنه لا صحة لتسجيل حالات الوفاة بسبب كورونا تحت أسباب وفاة أخرى، ويتم الإعلان بكل شفافية عن عدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

الحكومة ترد على أنباء استبعاد عملاء بنك ناصر من تأجيل أقساط القروض

- توقف صرف الرواتب لموظفي وزراة الأوقاف

نفت وزارة الأوقاف، ماتردد حول وقف صرف مستحقات أي من العاملين بالمساجد خلال فترة الإغلاق المؤقت، مُشددةً على انتظام صرف رواتب ومستحقات جميع العاملين بالمساجد بما في ذلك الحوافز والعلاوات.

وقالت الوزارة إنه في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الوزارة لمواجهة فيروس كورونا، تم إطلاق حملة لنظافة وتعقيم المساجد بالتنسيق مع وزارة الصحة والمحافظين، أثناء فترة تعليق إقامة الصلاة بالمساجد.

هل تتوقف رواتب العاملين بالمساجد بعد غلقها؟.. الحكومة ترد

- شحن أرصدة موبايل مجانية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الرسائل النصية المتداولة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق واتساب، بشأن شحن أرصدة مجانية لعملاء شركات المحمول.

وأوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه لا صحة لشحن أرصدة مجانية لعملاء شركات المحمول، وأن أرصدة الشحن بكافة شركات المحمول تصل للعملاء دون تغيير طبقاً للأسعار المعروفة التي وافق عليها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

رسميًا.. الحكومة توضح حقيقة رسائل شحن الرصيد المجاني بالموبايل