​وصول فوج من المصريين العالقين في الكويت على طائرة مصر للطيران (صور)

"الزراعة": تطهير 2500 منشأة حكومية في أسبوع للوقاية من فيروس "كورونا"

تصوير- وائل صلاح:

وصلت عصر اليوم الجمعة، طائرة "مصر للطيران" قادمة من دولة الكويت، المخصصة لإجلاء المصريين العالقين هناك.

وأنهيت إجراءات الوصول للركاب، عقب تطبيق الفحص الطبي عليهم جميعًا.​