رئيس مدينة الشروق يعلن تفاصيل مشروع المدينة الطبية المتكاملة

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، تفاصيل مشروع المدينة الطبية المتكاملة على مساحة 72.7 فدان المقررة إقامتها بالمدينة، مشيراً إلى أن المشروع يعد الأول من نوعه بالمدينة وسيضم مستشفى تعليميا بمشاركة إحدى الجامعات الدولية بهدف تخريج كوادر طبية مؤهلة، كما سيشمل إقامة مركز طبي متكامل، ومنطقة سكنية وفندق ومجمع تجارى مما سيساهم فى تنمية الواجهة الجنوبية للمدينة على مدخل السويس(3) بصفة خاصة، وإضافة للمدينة بصفه عامة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سبقت موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 72.7 فدان على طريق القاهرة/ السويس الصحراوى بمنطقة خدمات الميكرويف، والشركة المخصص لها قطعة الأرض بصدد إعداد الرسومات الهندسية لإنشاء المشروع، لتوفير العديد من فرص العمل لأبناء مدينة الشروق.

وأوضح أنه تم تخصيص قطعة الأرض من خلال مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً لآلية التخصيص الفوري التي ساهمت في إتاحة العديد من الأنشطة الخدمية التي لها الأثر الإيجابي في تحقيق التنمية المطلوبة بمدينة الشروق، مؤكداً أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً لتوفير الخدمات المختلفة كافة، وكذا المناخ الآمن والمناسب لإتاحة العديد من فرص الاستثمار من خلال تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين بهدف تحقيق وسائل الجذب للاستثمار والإقامة بالمدينة.