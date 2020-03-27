السياحة: حريصون على دعم ومساندة المرشدين السياحيين
كتب - يوسف عفيفي:
التقى مجدى شلبي رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحين بوزارة السياحة والآثار، بمجموعة من المرشدين السياحيين وذلك لمناقشة آرائهم ووجهات نظرهم فى بعض القضايا السياحية، وأهم المعوقات التى تواجههم فى ظل توقف الحركة السياحية نتيجه للقرارات التي تم اتخاذها للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد .
وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة الموضوعات المتعلقة بمهنة الارشاد السياحي بصفة عامة والمعوقات التي تواجهها في الوقت الراهن بصفة خاصة، كما قدم المرشدين بعض المقترحات لتنمية وتعظيم الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة القادمة .
وأكد مجدى شلبي خلال الاجتماع على اعتزام الوزارة دراسة كافه المقترحات والآراء المقدمة ، وحرص الوزارة على دعم ومساندة المرشدين السياحيين، مشيرا الى أهمية مهنة الإرشاد السياحى ومردودها الايجابي على رواج الحركة السياحية وتحسين الصورة الذهنية للمقاصد السياحية المصرية.
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