سعفان يتابع تنفيذ إجراءات مواجهة كورونا بالوزارة والمصانع

كتب - يوسف عفيفي:

تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان،مع مديريات القوي العاملة علي مستوي 27 محافظة ، تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" (كوفيد - 19) ، وذلك بعد استلام المطهرات ومعدات الرش ومهمات الوقاية الشخصية من الوزارة، لتعقيم وتطهير ورش جميع الإدارات والمكاتب المركبات التي تقل العاملين إلى المديريات بجانب السيارات الخاصة بالموظفين .

وقد قامت المديريات بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير ووكيل كل مديرية، فضلا عن مديرة إدارة السلامة والصحة المهنية والعاملين بالمديرية لتطهير ورش جميع الإدارات والمكاتب.

كما تابع الوزير ما يقوم به مفتشي العمل، والسلامة والصحة والمهنية ميدانيا من الإجراءات التي تتخذها المنشآت والشركات المختلفة لتوفير الحماية اللازمة للعمالة، من حيث أعمال تطهير مكان العمل، وكثافات العمال، والوقاية الشخصية للعمال، وخطط التعامل مع الموقف حال ظهور حالات إصابة بالفيروس .

كما قامت المديريات بتوجه العمالة غير المنتظمة بضرورة تسجيل أنفسهم علي الموقع الالكتروني لوزارة القوي العاملة ، وفي نفس الوقت مساعدة من لم يستطيعوا التسجيل، وذلك لتقديم الدعم المناسب لهم في هذه الظروف .

وشدد وزير القوي العاملة، على أن كل ما يتم اتخاذه يتم في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وحفاظا على صحة العاملين بالقوى العاملة وأسرهم منعا لانتشار وباء "كورونا".